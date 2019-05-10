Коломойский выступил за выборы в оккупированном Донбассе

Игорь Коломойский (скриншот видео)

Формально бывший бизнес-партнер Владимира Зеленского Игорь Коломойский считает, что процесс урегулирования "конфликта в Донбассе" избранный президент должен начать с выполнения пунктов минских соглашений. Об этом бизнесмен заявил РБК Украина.

"У него есть два приоритета, первое - это мир", - подчеркнул он.

Реклама

Коломойский заявил, что для выполнения минских соглашений "надо провести выборы" во временно оккупированном Донбассе в соответствии с украинским законодательством, хотя первый пункт соглашений - "перестать стрелять" - не выполняет страна-оккупант Россия.

"Чего мы боимся этих выборов так? Нужно поставить условия. Опять же, можно было и по линии Медведчука, о том, что Захарченко, Гиви, Моторолу, и прочих, которые себя запятнали, заберите, пожалуйста, к себе, они не имеют права проводить выборы. Так кто не выполняет, на каком пункте застряли? Выборы. Сделайте выборы", - заявил он.

Именно на таком сценарии выполнения минских соглашений настаивает Москва: выборы в регионе до вывода войск РФ и перекрытия границы.

По мнению Коломойского, президенту РФ Владимиру Путину "сто лет не нужен Донбасс".

"Если бы он хотел, он бы давно его уже аннексировал. То, что Россия - агрессор, мы сто процентов понимаем. Крым оттяпан, Донбасс оккупирован <...> Для начала, нужен ли нам Донбасс, Украине? Нужен, безусловно", - сказал он.