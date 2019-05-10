Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
10.05.2019, 10:29

Коломойский выступил за выборы в оккупированном Донбассе

Коломойский выступил за выборы в оккупированном Донбассе - Фото
Игорь Коломойский (скриншот видео)

Одиозный олигарх считает, что пробуксовка выполнения минских соглашений - из-за того, что Украина не желает проводить выборы на захваченных РФ землях

Реклама
Реклама

Формально бывший бизнес-партнер Владимира Зеленского Игорь Коломойский считает, что процесс урегулирования "конфликта в Донбассе" избранный президент должен начать с выполнения пунктов минских соглашений. Об этом бизнесмен заявил РБК Украина.

"У него есть два приоритета, первое - это мир", - подчеркнул он.

Реклама

Коломойский заявил, что для выполнения минских соглашений "надо провести выборы" во временно оккупированном Донбассе в соответствии с украинским законодательством, хотя первый пункт соглашений - "перестать стрелять" - не выполняет страна-оккупант Россия.

"Чего мы боимся этих выборов так? Нужно поставить условия. Опять же, можно было и по линии Медведчука, о том, что Захарченко, Гиви, Моторолу, и прочих, которые себя запятнали, заберите, пожалуйста, к себе, они не имеют права проводить выборы. Так кто не выполняет, на каком пункте застряли? Выборы. Сделайте выборы", - заявил он.

Именно на таком сценарии выполнения минских соглашений настаивает Москва: выборы в регионе до вывода войск РФ и перекрытия границы.

По мнению Коломойского, президенту РФ Владимиру Путину "сто лет не нужен Донбасс".

"Если бы он хотел, он бы давно его уже аннексировал. То, что Россия - агрессор, мы сто процентов понимаем. Крым оттяпан, Донбасс оккупирован <...> Для начала, нужен ли нам Донбасс, Украине? Нужен, безусловно", - сказал он.

Отправить:
Распечатать:
Теги: Владимир Зеленский, война в донбассе, ордло, минские соглашения, игорь коломойский, местные выборы
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 