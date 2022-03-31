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Командир "Азова" о Мариуполе: Военные теряют сознание с голоду, экономим еду и боеприпасы

Цей матеріал також доступний українською
31.03.2022, 14:36
Командир
Денис Прокопенко (скриншот)

Украинские защитники Мариуполя, как и местные мирные жители, бывает, теряют сознание от голода и вынуждены пить воду из батарей отопления. Об этом в интервью Дмитрию Гордону рассказал сегодня командир отдельного отряда спецназа Нацгвардии "Азов" Денис Прокопенко.

"Рацион сильно ограничен. Мы питаемся раз в сутки. Ресурсы не резиновые. Мы будем держать город еще достаточно долго, поэтому мы учимся экономить. На сегодняшний день... мы не можем обеспечить каждого солдата едой и водой. Наши запасы провианта иссякают, точно так же, как и запасы боеприпасов, однако мы стараемся экономить и стрелять прицельно", – сказал позывной "Редис".

Майор подтвердил, что военные сейчас пьют техническую воду и воду из батарей.

"К сожалению, да. Даже для наших тяжелораненых приходится кипятить техническую воду и употреблять ее. Это настоящая гуманитарная катастрофа, потому что у оставшихся в городе мирных абсолютно такая же ситуация", – добавил Герой Украины.

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Прокопенко сообщил, что "на честном слове" работают генераторы, а температура на улице, несмотря на потепление, чувствуется "как три градуса" – ветрено и влажно.

По его словам, некоторые "азовцы" выходят на задания даже после нескольких ранений.

"Редис" также сообщил, что российские оккупанты где-то 1,5-2 недели назад захватили базу полка в Урзуфе, откуда "азовцы" по максимуму успели вывезти боеприпасы и продукты.

Командир "Азова" надеется, что Мариуполь можно разблокировать: "Эту операцию реально и можно провести". По его оценкам, в городе и окрестностях – около 14 000 захватчиков.

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Евгений Пилипенко
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