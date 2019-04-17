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17.04.2019, 13:12

Командующий ООС: Армия - вне политики, нам есть чем заниматься

Командующий ООС: Армия - вне политики, нам есть чем заниматься - Фото
Сергей Наев (скриншот из видеозаписи)

Командование операции объединенных сил ввело комплекс мер по нормализации ситуации и противодействию информагрессии оккупантов на фоне выборов-2019

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Вооруженные Силы Украины - вне политики. Так на вопрос о том, как влияют (и могут повлиять) выборы президента на украинскую армию в Донбассе, ответил командующий операцией объединенных сил Сергей Наев, пишет Би-би-си Украина.

"Мы в объединенных силах понимаем, что период выборов для врага - едва ли не лучший момент для скрытых спецопераций по расшатыванию ситуации, внесению раскола в общественное мнение, созданию неоправданной напряженности среди местного населения, которая может дестабилизировать обстановку в регионе", - пояснил он.

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По словам Наева, когда ВСУ каждый день отбивает вражеские обстрелы и думает, как предотвратить угрозы на следующий день, то "на другое не остается времени".

"Армия и объединенные силы - всегда вне политики. Нам есть чем заниматься", - подытожил он.

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Теги: Сергей Наев, ВСУ, выборы, война в донбассе, выборы-2019
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