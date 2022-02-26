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Комендантский час. На улицы Киева нельзя выходить до 08:00 утра 28 февраля – КГГА

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26.02.2022, 21:28

На улицы Киева из-за комендантского часа нельзя выходить до 08:00 утра понедельника, 28 февраля. Об этом сообщает Киевская горгосадминистрация.

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"Комендантский час в Киеве начнется сегодня в 17:00 и продлится до 28 февраля, 08:00. В это время движение собственным транспортом, кроме имеющих спецпропуска, запрещено. Город живет в условиях военного положения. Мы защищаем столицу", – заявил мэр Киева Виталий Кличко.

В КГГА напомнили, что все гражданские, которые во время комендантского часа будут на улице, будут считаться членами вражеских диверсионно-разведывательных групп.

В случае оглашения сирен противовоздушной обороны горожане могут выйти из домов, чтобы добраться до убежища.

В пресс-службе КГГА на вопрос LIGA.net, значит ли это сообщение, что завтра киевлянам нельзя выходить на улицу, ответили утвердительно.

Марк Сировой
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война киев КГГА комендантский час
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