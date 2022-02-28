UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Комендантский час в Киеве будет с 20:00 до 07:00, транспорт – до 19:00

Цей матеріал також доступний українською
28.02.2022, 15:50

Сегодня комендантский час в Киеве начнется в 20:00 и продлится до 07:00. Об этом сообщает Киевская горгосадминистрация.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Отмечается, что в это время по городу смогут передвигаться только те, у кого есть новые спецпропуска образца Военного коменданта Киева.

Пропуска, выданные ранее, отменяются.

В КГГА подчеркивают: пропуска выдаются только для транспорта, передвигаться пешком во время комендантского часа строго запрещено.

Городские власти напоминают: гражданские лица, которые без спецпропусков будут на улицах во время комендантского часа, буду считаться членами вражеских ДРГ.

Во время комендантского часа выйти из дома можно только в случае объявления воздушной тревоги, чтобы пойти в ближайшее укрытие.

Наземный транспорт и метро будут работать сегодня до 19:00. Возобновят работу завтра в 08:00.

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война транспорт киев комендантский час
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 