Комендантский час в Киеве будет с 20:00 до 07:00, транспорт – до 19:00

Сегодня комендантский час в Киеве начнется в 20:00 и продлится до 07:00. Об этом сообщает Киевская горгосадминистрация.

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Отмечается, что в это время по городу смогут передвигаться только те, у кого есть новые спецпропуска образца Военного коменданта Киева.

Пропуска, выданные ранее, отменяются.

В КГГА подчеркивают: пропуска выдаются только для транспорта, передвигаться пешком во время комендантского часа строго запрещено.

Городские власти напоминают: гражданские лица, которые без спецпропусков будут на улицах во время комендантского часа, буду считаться членами вражеских ДРГ.

Во время комендантского часа выйти из дома можно только в случае объявления воздушной тревоги, чтобы пойти в ближайшее укрытие.

Наземный транспорт и метро будут работать сегодня до 19:00. Возобновят работу завтра в 08:00.

Марк Сировой

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