Комиссар Совета Европы собирается ехать в оккупированный Крым

Дуня Миятович (фото - ОБСЕ)

Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович заявила, что намерена посетить оккупированный Россией Крым. Об этом сообщает Радио Свобода.

"В связи с некоторыми заявлениями, которые распространяются в СМИ и в интернете о моем визите в Крым, я хотела бы подчеркнуть, что действительно планирую поехать в Крым, но пока это еще надо подтвердить. Есть много вопросов, которые необходимо уточнить, чтобы я могла заниматься правозащитной деятельностью на полуострове", - говорится в сообщении пресс-службы офиса комиссара по правам человека СЕ.

Пресс-служба МИД РФ 11 июня заявила, что "достигнута договоренность о поездке комиссара СЕ по правам человека Миятович в Крым 7-11 октября этого года".

Пока МИД Украины не комментировал предстоящий визит Миятович в Крым.

3 апреля 2018 года Миятович стала первой женщиной, занявшей должность комиссара Совета Европы по правам человека.