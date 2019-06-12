Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
12.06.2019, 09:19

Комиссар Совета Европы собирается ехать в оккупированный Крым

Комиссар Совета Европы собирается ехать в оккупированный Крым - Фото
Дуня Миятович (фото - ОБСЕ)

Дуня Миятович прокомментировала свой возможный визит на захваченный россиянами украинский полуостров

Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович заявила, что намерена посетить оккупированный Россией Крым. Об этом сообщает Радио Свобода.

"В связи с некоторыми заявлениями, которые распространяются в СМИ и в интернете о моем визите в Крым, я хотела бы подчеркнуть, что действительно планирую поехать в Крым, но пока это еще надо подтвердить. Есть много вопросов, которые необходимо уточнить, чтобы я могла заниматься правозащитной деятельностью на полуострове", - говорится в сообщении пресс-службы офиса комиссара по правам человека СЕ.

Пресс-служба МИД РФ 11 июня заявила, что "достигнута договоренность о поездке комиссара СЕ по правам человека Миятович в Крым 7-11 октября этого года".

Пока МИД Украины не комментировал предстоящий визит Миятович в Крым.

3 апреля 2018 года Миятович стала первой женщиной, занявшей должность комиссара Совета Европы по правам человека.

Отправить:
Распечатать:
Теги: Крым, дуня миятович
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 