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Комиссия при НАПК. Разумков предлагает забрать реестр олигархов у Зеленского

Цей матеріал також доступний українською
14.07.2021, 11:41
Комиссия при НАПК. Разумков предлагает забрать реестр олигархов у Зеленского - Фото
Дмитрий Разумков (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков подал правки к законопроекту об олигархах. Спикер предлагает передать полномочия по включению людей в реестр олигархов от СНБО специально созданной комиссии при Национальном агентстве по предотвращению коррупции (НАПК). Об этом он сообщил в интервью LIGA.net.

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По словам Разумкова, СНБО является координационным органом и полномочий определять, является ли лицо олигархом, у него нет.

СПРАВКА. Согласно Конституции, СНБО – координационный орган при президенте. Он же является главой СНБО.

"Это должна быть структура при НАПК, которая будет работать на общественных началах. Комиссия создается благодаря конкурсу, в рамках которого могут привлекаться также иностранные эксперты", – рассказал суть своих правок Разумков.

Спикер предлагает, чтобы члены комиссии избирались на весь срок действия закона, но с возможностью смены главы каждые два года. Комиссия заседает раз в месяц и получает необходимые материалы и доказательства. Также она должна иметь доступ в соответствующие государственные реестры.

"По отчетности о встречах (с олигархами или их представителями, – ред.), я абсолютно согласен, но в своих правках буду предлагать расширить перечень лиц, которые должны декларировать такие встречи. Я бы даже дошел до категории Б. Потому что очень часто чиновники не делают это самостоятельно, а имеют для этого помощников или работников аппарата", – добавил спикер.

В комиссию, по мнению Разумкова, точно не могут входить чиновники, поскольку у них возникает конфликт интересов.

"Например, есть какой-то председатель Верховной Рады, который находится в тесных коррупционных отношениях с представителем крупного бизнеса. Он когда-нибудь проголосует в рамках СНБО за включение этого лица в перечень олигархов? Нет. Он будет нормально отчитываться о своих встречах? Нет. Это конфликт интересов? Да", – объяснил он.

  • 1 июля Рада приняла в первом чтении законопроект №5599, известный как "законопроект об олигархах"
  • По мнению секретаря СНБО Алексея Данилова, после принятия закона в реестре олигархов, возможно, не окажется ни одной фамилии, потому что они сами откажутся от активов и вернут часть государству.

Читайте интервью: Дмитрий Разумков: Два года Зеленского оцениваю нормально. Но критику надо слышать

Юрий Смирнов
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снбо Дмитрий Разумков закон об олигархах
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