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Комитет Рады одобрил отказ от бумажных паспортов

28.05.2021, 17:07
Комитет Рады одобрил отказ от бумажных паспортов - Фото
Иллюстративное фото - Depositphotos.com

Комитет Верховной Рады по правовой политике рекомендовал нардепам принять в первом чтении законопроект об отказе от бумажных паспортов. Об этом сообщает пресс-служба Рады.

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В законопроекте предлагается признать утратившим действие постановление Рады от июня 1992 года о паспорте гражданина Украины и загранпаспорте. Выданные паспорта в форме книжечки будут действительны до окончания срока их действия.

Руководитель миграционной службы Максим Соколюк объяснил необходимость принятия закона коллизией между нормативно-правовыми актами, а таже тем, что заканчиваются бланки бумажных паспортов. Еще одной причиной является подделка бумажных документов: за 2019-2020 год было открыто почти 17 000 дел.

По словам Соколюка, уже выдано более 6 млн пластиковых ID-карт.

  • В сентябре 2020 года Кабмин разрешил летать внутри страны по электронным паспортам.

Денис Юдин
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верховная рада Максим Соколюк паспорт ID-карта ID-паспорт
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