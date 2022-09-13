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Комитеты Палаты представителей США проведут закрытые встречи по Украине – CNN

Цей матеріал також доступний українською
13.09.2022, 20:39
Комитеты Палаты представителей США проведут закрытые встречи по Украине – CNN - Фото
Конгресс США (Фото: pixabay.com)

В течение двух следующих недель комитеты Палаты представителей США проведут закрытые брифинги по Украине. Об этом CNN сообщили несколько источников.

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По их словам, комитет Палаты представителей по вооруженным силам проведет брифинг в четверг в 10:00 по восточному времени, а комитет Палаты представителей по иностранным делам – на следующей неделе. Приглашаются члены комитета от обеих партий.

Брифинги проводятся после недавних ошеломляющих успехов Украины в войне против российского вторжения, напомнил телеканал.

Законодатели также настаивают на включении дополнительной помощи Украине в предстоящий законопроект о краткосрочном государственном финансировании. Текущее финансирование истекает 30 сентября.

  • По данным источников The New York Times, стратегия, стоящая за быстрыми военными успехами Украины в последние дни, начала формироваться несколько месяцев назад в ходе серии напряженных переговоров между украинскими и американскими официальными лицами о дальнейших шагах в войне.
Вадим Ребрина
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США палата представителей
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