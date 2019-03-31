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31.03.2019, 15:20

Конечная явка решит, кто выйдет во второй тур, - штаб Батькивщины

Конечная явка решит, кто выйдет во второй тур, - штаб Батькивщины - Фото
Юлия Тимошенко (фото - Дмитрий Бобрицкий/LIGA.net)

Кто пройдет во второй тур, зависит от конечной явки, говорит медиаконсультант Батькивщины Алексей Мустафин

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У Владимира Зеленского, Петра Порошенко и Юлии Тимошенко - равные условия для выхода во второй тур, но явка избирателей повлияет на результаты Зеленского и Порошенко. Такое  мнение корреспонденту LIGA.net высказал медиаконсультант Батькивщины Алексей Мустафин.

Мустафин считает, что минимальная явка сыграет на руку Порошенко потому, что у него наиболее мобилизованый электорат. При этом минимальная явка ударит по конечному результату Владимира Зеленского.

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“По данным, которые есть на 12:00, социологи прогнозировали явку больше, чем она на самом деле", - отмечает Мустафин. "Конечно, она еще может измениться. В 2014 году на полдень она уже составляла больше 17%, сейчас около 16%", - говорит он.

Он добавил, что результат Тимошенко в большей степени зависит от организационных усилий, а Порошенко, кроме явки, - от возможности использовать административнй ресурс.

Сама Тимошенко проголосовала на выборах около 10:30.

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Теги: Владимир Зеленский, петр порошенко, выборы, юлия тимошенко, Батькивщина
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