Конституционный суд отложил рассмотрение закона о люстрации - СМИ

Конституционный суд Украины (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Конституционный суд отложил рассмотрение закона об очищении власти. Такое решение было принято сегодня во время заседания, сообщает Укринформ со ссылкой на источник в суде.

"Большинство судей решила вообще не рассматривать люстрацию в ближайшее время. Этот вопрос снят с повестки дня", - отметил он.

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Закон о люстрации вступил в силу в октябре 2014-го и предусматривает, что лица, занимающие должности, подпадающие под люстрационную проверку, должны не позже, чем на десятый день с начала проведения проверки в учреждении, подать своему руководителю собственноручно написанное заявление о согласии на проведение проверки.

Конституционность закона оспаривают ВСУ и 47 нардепов, подавших два и одно представление соответственно. Суд объединил три представления в одно производство.