Консул Украины посетит военнопленных моряков в СИЗО Лефортово

Екатерина Зеленко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Украинский консул получил разрешение на посещение в течение 13-15 марта украинских военнопленных моряков в московском СИЗО "Лефортово". Об этом сообщила на брифинге пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко.

"На днях мы получили разрешение от руководства СИЗО "Лефортово" о посещении сегодня, завтра и послезавтра консулом Украины украинских военнопленных в Москве", - сказала пресс-секретарь.

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Она выразила надежду, что консул сможет встретиться с каждым пленником.

В то же время Зеленко подчеркнула, что у украинской стороны до сих пор нет официальной информации и медицинских документов о реальном состоянии здоровья военнопленных.

"Мы в очередной раз призываем российскую сторону вместо того, чтобы назначать психолого-психиатрические экспертизы, предоставить необходимые данные о состоянии здоровья украинских военнопленных моряков. Мы требуем их немедленного освобождения и надеемся, что все-таки российская сторона однажды поймет, что манипулирование вопросами военнопленных, политических заключенных не является шагом в правильном направлении", - отметила Зеленко.

25 ноября 2018 года российские оккупанты протаранили буксир и обстреляли малые бронекатера ВМС Украины южнее Керченского пролива. Трое моряков были ранены. Украинские корабли захватили и отбуксировали в Керчь, а экипажи взяли в плен и увезли в Москву.