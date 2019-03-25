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25.03.2019, 11:00

Копия томоса об автокефалии ПЦУ поедет в Антарктиду

Копия томоса об автокефалии ПЦУ поедет в Антарктиду - Фото
Станция Академик Вернадский в Антарктиде (фото - uac.gov.ua)

В Антарктиде состоится голосование за переход из УПЦ МП в ПЦУ часовни, построенной во времена президентства беглого диктатора Виктора Януковича

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Сегодня, 25 марта, в Михайловском Златоверхом соборе в Киеве предстоятель Православной церкви Украины Епифаний вручит копию томоса об автокефалии 12-ти украинским ученым-полярникам, которые отвезут ее в часовню на станцию Академик Вернадский в Антарктиде. Об этом сообщает пресс-служба Национального Антарктического научного центра.

Сказано, что часовня святого равноапостольного князя Владимира на станции была построена УПЦ Московского патриархата в 2011 году "по указанию сверху" во времена правления беглого президента Виктора Януковича.

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"Учитывая то, что участники антарктических экспедиций, которые являются верующими, духовно привержены идее единой поместной Украинской церкви, было решено просить владыку ПЦУ Епифания о переводе часовни в лоно Православной церкви Украины", - отметили в научном центре.

Голосование за решение о переходе в ПЦУ состоится во время ротации украинской антарктической экспедиции, когда на станции будут участники 23-й и 24-й экспедиций (отправятся на станцию ​​Академик Вернадский 26 марта), а также сезонный отряд ученых.

15 декабря 2018 года на объединительном соборе была основана единая автокефальная Православная церковь Украины, которую возглавил митрополит Епифаний6 января Вселенский патриарх Варфоломей передал предстоятелю созданной на объединительном соборе Православной церкви Украины Епифанию посох и томос, который провозглашает автокефалию - независимость украинской церкви от России.

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Теги: томос, религия, церковь, автокефалия, ученые, антарктида, академик вернадский, пцу
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