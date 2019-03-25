Копия томоса об автокефалии ПЦУ поедет в Антарктиду

Станция Академик Вернадский в Антарктиде (фото - uac.gov.ua)

Сегодня, 25 марта, в Михайловском Златоверхом соборе в Киеве предстоятель Православной церкви Украины Епифаний вручит копию томоса об автокефалии 12-ти украинским ученым-полярникам, которые отвезут ее в часовню на станцию Академик Вернадский в Антарктиде. Об этом сообщает пресс-служба Национального Антарктического научного центра.

Сказано, что часовня святого равноапостольного князя Владимира на станции была построена УПЦ Московского патриархата в 2011 году "по указанию сверху" во времена правления беглого президента Виктора Януковича.

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"Учитывая то, что участники антарктических экспедиций, которые являются верующими, духовно привержены идее единой поместной Украинской церкви, было решено просить владыку ПЦУ Епифания о переводе часовни в лоно Православной церкви Украины", - отметили в научном центре.

Голосование за решение о переходе в ПЦУ состоится во время ротации украинской антарктической экспедиции, когда на станции будут участники 23-й и 24-й экспедиций (отправятся на станцию ​​Академик Вернадский 26 марта), а также сезонный отряд ученых.

15 декабря 2018 года на объединительном соборе была основана единая автокефальная Православная церковь Украины, которую возглавил митрополит Епифаний. 6 января Вселенский патриарх Варфоломей передал предстоятелю созданной на объединительном соборе Православной церкви Украины Епифанию посох и томос, который провозглашает автокефалию - независимость украинской церкви от России.