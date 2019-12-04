Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

KPI для губернаторов. Премьер пояснил, как будут увольнять из ОГА

KPI для губернаторов. Премьер пояснил, как будут увольнять из ОГА - Фото
Алексей Гончарук (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)
04.12.2019, 13:05

Алексей Гончарук заверяет: госслужба больше не будет местом, где просто ждут пенсии

Премьер-министр Алексей Гончарук анонсировал введение системы КPI (ключевых показателей эффективности) для глав Облгосадминистраций с 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

По его словам, интегрированная система будет показывать эффективность работы губернаторов и указывать на проблемы в их регионе. Главы ОГА будут иметь возможность на устранение недочетов, прежде чем их будут лишать должности.

Читайте также: Гончарук рассказал, когда и за сколько "оцифруют" Украину

"Мы дадим возможность научиться и получить новые компетенции тем, кто этого хочет. Но если госслужащий показывает низкие результаты и не хочет учиться — ему придется расстаться со службой. Госдолжность больше не будет местом, где работник просто ждет пенсии и пользуется льготами", - заверил премьер.

Гончарук также объяснил, что оценкой показателей будет заниматься Секретариат Кабмина.

  • Ранее премьер рассказал, когда в Украине появятся качественные дороги.

Читайте также: Гончарук заявил в Лондоне, что ПриватБанк Коломойскому не вернут 

%MCEPASTEBIN%

Напишите нам
губернатор ОГА облгосадминистрация алексей гончарук KPI
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 