KPI для губернаторов. Премьер пояснил, как будут увольнять из ОГА

Алексей Гончарук (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)

Премьер-министр Алексей Гончарук анонсировал введение системы КPI (ключевых показателей эффективности) для глав Облгосадминистраций с 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

По его словам, интегрированная система будет показывать эффективность работы губернаторов и указывать на проблемы в их регионе. Главы ОГА будут иметь возможность на устранение недочетов, прежде чем их будут лишать должности.

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"Мы дадим возможность научиться и получить новые компетенции тем, кто этого хочет. Но если госслужащий показывает низкие результаты и не хочет учиться — ему придется расстаться со службой. Госдолжность больше не будет местом, где работник просто ждет пенсии и пользуется льготами", - заверил премьер.

Гончарук также объяснил, что оценкой показателей будет заниматься Секретариат Кабмина.

Ранее премьер рассказал , когда в Украине появятся качественные дороги.

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