Кража миллиарда: среди бенефициаров - бывшая невестка Ющенко

Виктор Ющенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Имя экс-невестки бывшего президента Украины Виктора Ющенко Елизаветы оказалось среди бенефициаров кражи миллиарда из банков Молдовы. Об этом сообщает Европейская правда.

11 июля лидер Нашей партии Ренато Усатый представил необнародованную ранее полную версию второго отчета американской компании Kroll о расследовании кражи миллиарда. Детективы компании сообщают, что им удалось проследить путь более $30 млн.

Отчет подробно описывает, как деньги из молдавских банков попадали к компаниям, связанным с экс-лидером Демпартии Владимиром Плахотнюком, а иногда и прямо на его личные счета и на счета граждан других стран.

По данным NewsMaker, среди тех, кто получал на личные счета деньги из молдавских банков, оказалась родственница Виктора Ющенко - бывшая невестка Елизавета.

Она получила $50000 на свой счет в американском банке. После развода с Андреем Ющенко она снова вышла замуж, некоторое время жила в Америке. Журналистам говорила, что ее новый муж - бизнесмен.

3 июля 2019 года в Молдове в рамках расследования дела о выводе из банковской системы миллиарда долларов наложили арест на здания, зарегистрированные на компанию Finpar Invest, подконтрольную Плахотнюку.