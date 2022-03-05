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Кремль хотел создать псевдореспублики в западных областях Украины. СБУ сорвала этот план

Цей матеріал також доступний українською
05.03.2022, 20:04
Кремль хотел создать псевдореспублики в западных областях Украины. СБУ сорвала этот план - Фото
Фото – СБУ

СБУ сорвала планы Кремля по созданию "псевдореспублик" в западных областях Украины. Об этом сообщает спецслужба в Telegram.

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В СБУ отметили, что российские власти хотели создать новые "народные республики". В "Федеративную республику Украина" должны были войти такие области:

Ивано-Франковская;

Закарпатская;

Львовская;

Тернопольская;

Черновицкая.

Отмечается, что логика создания псевдоформирования – расшатать ситуацию в тылу украинских военных. СБУ задержала организатора и ключевых лиц в Ивано-Франковской области.

По данным спецслужбы, в западных и центральных областях они должны были завербовать более 500 предателей и ликвидировать ключевых силовиков и представителей власти.

После этого планировалось захватить админздания и провозгласить "народные республики", а затем объединить в подконтрольное РФ "государство", пишут в СБУ.

Сообщники мятежника дали на него показания, с организатором идут следственные действия. Дело открыто по статье о попытках изменения конституционного устройства, причастным грозит до 10 лет тюрьмы.

Кремль хотел создать псевдореспублики в западных областях Украины. СБУ сорвала этот план

Кремль хотел создать псевдореспублики в западных областях Украины. СБУ сорвала этот план

Кремль хотел создать псевдореспублики в западных областях Украины. СБУ сорвала этот план

Кремль хотел создать псевдореспублики в западных областях Украины. СБУ сорвала этот план

Марк Сировой
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