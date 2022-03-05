Кремль хотел создать псевдореспублики в западных областях Украины. СБУ сорвала этот план
СБУ сорвала планы Кремля по созданию "псевдореспублик" в западных областях Украины. Об этом сообщает спецслужба в Telegram.
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В СБУ отметили, что российские власти хотели создать новые "народные республики". В "Федеративную республику Украина" должны были войти такие области:
Ивано-Франковская;
Закарпатская;
Львовская;
Тернопольская;
Черновицкая.
Отмечается, что логика создания псевдоформирования – расшатать ситуацию в тылу украинских военных. СБУ задержала организатора и ключевых лиц в Ивано-Франковской области.
По данным спецслужбы, в западных и центральных областях они должны были завербовать более 500 предателей и ликвидировать ключевых силовиков и представителей власти.
После этого планировалось захватить админздания и провозгласить "народные республики", а затем объединить в подконтрольное РФ "государство", пишут в СБУ.
Сообщники мятежника дали на него показания, с организатором идут следственные действия. Дело открыто по статье о попытках изменения конституционного устройства, причастным грозит до 10 лет тюрьмы.
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