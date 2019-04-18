Крушение Ил-76: суд не признал, что военные погибли из-за России

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Судья Мелитопольского райсуда отказалась признать гибель Александра Белого - командира самолета Ил-76, сбитого под Луганском в июyе 2014 года - результатом российской агрессии. Об этом сообщила вдова погибшего офицера Татьяна Чимиркова, которая обращалась в суд с соответствующим иском, пишет УНИАН.

По ее словам, соответствующее решение суд вынес 16 апреля.

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Согласно решению, суд отказался признать, что гибель командира самолета и, соответственно, девяти членов экипажа и 40 десантников, стала результатом вооруженной агрессии России.

При этом в решении суда, изданном вдове погибшего, указана лишь вступительная и резолютивная части - без мотивировочной части, где суд аргументирует свое решение.

Судья Юлия Горбачева не смогла прокомментировать свое решение, сославшись на отсутствие времени в связи с судебным заседанием. И.о. председателя суда Тамара Мищенко сообщила, что судья не успела оформить мотивировочную часть судебного решения в связи с "большими рабочими нагрузками", пообещав, что решение будет опубликовано полностью 22 апреля.

В ночь на 14 июня 2014 года пророссийские сепаратисты сбили транспортник Ил-76МД украинской армии, заходивший на посадку в Луганский аэропорт.