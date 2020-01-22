Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Крымскому "судье"-изменнику дали 12 лет

Крымскому "судье"-изменнику дали 12 лет - Фото
Иллюстративное фото: pivabay.com
22.01.2020, 11:13

Гражданин Украины в 2014 году всячески способствовал становлению оккупационной власти

По публичному обвинению Офиса генерального прокурора суд признал виновным "судью" незаконно созданного российского "суда" в оккупированном Крыму и приговорил его к 12 годам лишения свободы за государственную измену. Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Установлено, что судья Красногвардейского районного суда АР Крым в ноябре 2014 года способствовал становлению и укреплению оккупационной власти РФ, участвовал в образовании российских оккупационных органов власти. Также он был назначен на должность "судьи" одноименного "Красногвардейского райсуда Республики Крым Российской Федерации".

Всего в процессе судебного разбирательства находятся более 100 уголовных производств по фактам государственной измены судей.

  • 9 января Федеральный суд Швейцарии оставил в силе решение арбитража в Женеве, который обязал Россию выплатить 80 млн швейцарских франков (около $82,1 млн) 12-ти украинским компаниям за экспроприированные в 2014 году активы в Крыму.  

Читайте также: Москва проиграла. Преступления Кремля на Донбассе и в Крыму оценит суд ООН

Напишите нам
Крым суд Россия оккупация
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 