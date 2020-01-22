Крымскому "судье"-изменнику дали 12 лет

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По публичному обвинению Офиса генерального прокурора суд признал виновным "судью" незаконно созданного российского "суда" в оккупированном Крыму и приговорил его к 12 годам лишения свободы за государственную измену. Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Установлено, что судья Красногвардейского районного суда АР Крым в ноябре 2014 года способствовал становлению и укреплению оккупационной власти РФ, участвовал в образовании российских оккупационных органов власти. Также он был назначен на должность "судьи" одноименного "Красногвардейского райсуда Республики Крым Российской Федерации".

Всего в процессе судебного разбирательства находятся более 100 уголовных производств по фактам государственной измены судей.

9 января Федеральный суд Швейцарии оставил в силе решение арбитража в Женеве, который обязал Россию выплатить 80 млн швейцарских франков (около $82,1 млн) 12-ти украинским компаниям за экспроприированные в 2014 году активы в Крыму.

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