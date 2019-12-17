Президент не может назначать директоров ГБР и НАБУ: решение КСУ

Конституционный суд Украины (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Конституционный суд Украины признал неконституционным законопроект №1014 о закреплении в Конституции права президента назначать глав Государственного бюро расследований и Национального антикоррупционного бюро. Об этом LIGA.net сообщили сегодня в пресс-службе КСУ.

Некоторые СМИ сообщили, что согласно заключению, законопроект о назначении президентом Украины глав ГБР и НАБУ не соответствует ст. 157 и 158 Конституции Украины.

В КСУ пока официально эту информации не подтвердили. "Относительно содержания (заключения, - ред.) сообщить пока ничего не можем", - уточнили в пресс-службе, добавив, что позже предоставят детали в официальном пресс-релизе.

Текст решения суда будет обнародован 17 декабря.

Справка. Законопроект №1014 дает президенту полномочия назначать и увольнять глав НАБУ и ГБР, а также создавать регуляторные органы, которые осуществляют регулирование, мониторинг и контроль за деятельностью субъектов хозяйствования в отдельных сферах; а также назначать их состав.