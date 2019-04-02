КСУ разрешил Раде переименовать Днепропетровскую область - СМИ

Конституционный суд Украины (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Конституционный суд признал конституционным законопроект о переименовании Днепропетровской области в Сичеславскую. Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на источник в КСУ.

Теперь Верховная Рада может рассматривать и голосовать за законопроект.

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Официально КСУ обнародует свой вывод 3 апреля, сообщает издание.

7 февраля Верховная Рада поддержала переименование Днепропетровской области в Сичеславскую.

После одобрения КСУ законопроект снова внесут в парламент для финального голосования.

Как сказано в пояснительной записке к проекту, Сичеславщина — традиционное неофициальное название области. На ее территории в ХVІ-ХVIII веках было пять из восьми запорожских сечей: Токмаковская, Базавлуцкая, Микитинская, Чортомликская и Покровская.