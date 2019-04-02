КСУ разрешил Раде переименовать Днепропетровскую область - СМИ

Конституционный суд признал конституционным законопроект о переименовании Днепропетровской области в Сичеславскую. Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на источник в КСУ.
Теперь Верховная Рада может рассматривать и голосовать за законопроект.
Официально КСУ обнародует свой вывод 3 апреля, сообщает издание.
7 февраля Верховная Рада поддержала переименование Днепропетровской области в Сичеславскую.
После одобрения КСУ законопроект снова внесут в парламент для финального голосования.
Как сказано в пояснительной записке к проекту, Сичеславщина — традиционное неофициальное название области. На ее территории в ХVІ-ХVIII веках было пять из восьми запорожских сечей: Токмаковская, Базавлуцкая, Микитинская, Чортомликская и Покровская.