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Кто будет новым послом Украины в США: BBC назвали двух кандидатов

Кто будет новым послом Украины в США: BBC назвали двух кандидатов - Фото
Олег Шамшур (скриншот из видеозаписи)
29.07.2019, 11:31

Офис президента рассматривает несколько кандидатур на важнейший дипломатический пост, говорят источники службы Би-би-си

Новым послом Украины в США может стать нынешний глава дипломатической миссии во Франции Олег Шамшур, менее вероятная кандидатура - украинский посол в Израиле Геннадий Надоленко. Об этом со ссылкой на свои источники пишет ВВС News Україна.

Надоленко - кадровый дипломат, который уже работал в посольстве Украины в США. Он назвал информацию о новом возможном назначении "слухами".

Шамшур сейчас в Киеве. У него уже есть опыт руководства дипмиссией в Вашингтоне: в США он был послом в 2005-2010 годах.

"Офис президента рассматривает нескольких кандидатов на должность посла в США. По одной информации, некоторые из них отказались ехать в Вашингтон, по другой - их не согласовали Штаты. Поэтому процесс затянулся", - пишет Би-би-си.

Сейчас украинским послом в Вашингтоне дорабатывает Валерий Чалый. 19 июля президент Владимир Зеленский его уволил.

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Олег Шамшур посол Украины в США Геннадий Надоленко
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