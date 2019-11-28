Кто из чиновников незаконно получил госохрану в 2019 году - Bihus

Журналисты Bihus.info выяснили, кто из украинских чиновников незаконно получил госохрану в 2019 году. Об этом идет речь на сайте проекта.
Здания, которые подпадают под охрану Управления государственной охраны:
- Верховная Рада;
- Кабмин;
- Конституционный суд;
- Верховный суд;
- все места дислокации президента.
Список лиц, которым предоставляется государственная охрана:
- президент Владимир Зеленский;
- спикер Рады Дмитрий Разумков;
- премьер-министр Алексей Гончарук;
- экс-председатель Конституционного суда Наталья Шаптала;
- председатель КС Александр Тупицкий;
- глава Верховного суда Валентина Данишевская;
- нардеп от Европейской солидарности Степан Кубив;
- первый вице-спикер Рады Руслан Стефанчук;
- экс-глава МИД Павел Климкин;
- министр иностранных дел Вадим Пристайко;
- экс-генпрокурор Юрий Луценко;
- генпрокурор Руслан Рябошапка;
- экс-глава ЦИК Татьяна Слипачук (незаконно);
- Богдан Львов;
- руководитель САП Назар Холодницкий (незаконно);
- экс-глава АП времен Порошенко Игорь Райнин (незаконно);
- экс-глава Высшего совета правосудия Игорь Бенедисюк;
- глава Офиса президента Андрей Богдан (незаконно);
- экс-глава СБУ Василий Грицак (незаконно);
- экс-первый замглавы СБУ Виталий Маликов (незаконно);
- экс-секретарь СНБО Александр Турчинов (незаконно);
- министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель;
- первый президент Леонид Кравчук;
- второй президент Леонид Кучма;
- третий президент Виктор Ющенко;
- пятый президент Петр Порошенко;
- экс-премьер-министр Арсений Яценюк (незаконно);
- экс-премьер-министр Владимир Гройсман;
- экс-спикер Рады Андрей Парубий.
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