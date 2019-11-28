Кто из чиновников незаконно получил госохрану в 2019 году - Bihus

Андрей Богдан (Фото: пресс-служба YES©2019. Фотограф: Сергей Ильин)

Журналисты Bihus.info выяснили, кто из украинских чиновников незаконно получил госохрану в 2019 году. Об этом идет речь на сайте проекта.

Здания, которые подпадают под охрану Управления государственной охраны:

- Верховная Рада;

- Кабмин;

- Конституционный суд;

- Верховный суд;

- все места дислокации президента.

Список лиц, которым предоставляется государственная охрана:

- президент Владимир Зеленский;

- спикер Рады Дмитрий Разумков;

- премьер-министр Алексей Гончарук;

- экс-председатель Конституционного суда Наталья Шаптала;

- председатель КС Александр Тупицкий;

- глава Верховного суда Валентина Данишевская;

- нардеп от Европейской солидарности Степан Кубив;

- первый вице-спикер Рады Руслан Стефанчук;

- экс-глава МИД Павел Климкин;

- министр иностранных дел Вадим Пристайко;

- экс-генпрокурор Юрий Луценко;

- генпрокурор Руслан Рябошапка;

- экс-глава ЦИК Татьяна Слипачук (незаконно);

- Богдан Львов;

- руководитель САП Назар Холодницкий (незаконно);

- экс-глава АП времен Порошенко Игорь Райнин (незаконно);

- экс-глава Высшего совета правосудия Игорь Бенедисюк;

- глава Офиса президента Андрей Богдан (незаконно);

- экс-глава СБУ Василий Грицак (незаконно);

- экс-первый замглавы СБУ Виталий Маликов (незаконно);

- экс-секретарь СНБО Александр Турчинов (незаконно);

- министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель;

- первый президент Леонид Кравчук;

- второй президент Леонид Кучма;

- третий президент Виктор Ющенко;

- пятый президент Петр Порошенко;

- экс-премьер-министр Арсений Яценюк (незаконно);

- экс-премьер-министр Владимир Гройсман;

- экс-спикер Рады Андрей Парубий.

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