Кто из депутатов прогулял большинство голосований - КИУ

Фракция Оппозиционной платформы - За жизнь (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В октябре 13 депутатов Верховной Рады пропустили 90% и более голосований, сообщает Комитет избирателей Украины.

Ни одного раза не проголосовал в прошлом месяце депутат Виталий Данилов из Батькивщины. По данным сайта парламента, он пропустил все заседания Рады по неизвестным причинам.

Остальные 12 редко голосующих депутатов показали такие результаты:

- Максим Ефимов (внефракционный) - участвовал в 1% голосований;

- Александр Герега (За будущее) - 2%;

- Андрей Деркач (внефракционный) - 2%;

- Антон Яценко (За будущее) - 3%;

- Юлия Левочкина (ОПЗЖ) - 4%;

- Игорь Абрамович (ОПЗЖ) - 4%;

- Вадим Столар (ОПЗЖ) - 5%;

- Сергей Тарута (Батькивщина) - 6%;

- Вадим Рабинович (ОПЗЖ) - 7%;

- Александр Фельдман (ОПЗЖ) - 9%;

- Сергей Лабазюк (внефракционный) - 10%;

- Федор Христенко (ОПЗЖ) - 10%.

Официально депутаты пропустили заседания без уважительных причин. Почти половина, шестеро из 13 - из фракции ОПЗЖ. По сравнению с сентябрем, количество депутатов, которые почти не голосуют, уменьшилось - с 17 до 13.