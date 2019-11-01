Кто из депутатов прогулял большинство голосований - КИУ

В октябре 13 депутатов Верховной Рады пропустили 90% и более голосований, сообщает Комитет избирателей Украины.
Ни одного раза не проголосовал в прошлом месяце депутат Виталий Данилов из Батькивщины. По данным сайта парламента, он пропустил все заседания Рады по неизвестным причинам.
Остальные 12 редко голосующих депутатов показали такие результаты:
- Максим Ефимов (внефракционный) - участвовал в 1% голосований;
- Александр Герега (За будущее) - 2%;
- Андрей Деркач (внефракционный) - 2%;
- Антон Яценко (За будущее) - 3%;
- Юлия Левочкина (ОПЗЖ) - 4%;
- Игорь Абрамович (ОПЗЖ) - 4%;
- Вадим Столар (ОПЗЖ) - 5%;
- Сергей Тарута (Батькивщина) - 6%;
- Вадим Рабинович (ОПЗЖ) - 7%;
- Александр Фельдман (ОПЗЖ) - 9%;
- Сергей Лабазюк (внефракционный) - 10%;
- Федор Христенко (ОПЗЖ) - 10%.
Официально депутаты пропустили заседания без уважительных причин. Почти половина, шестеро из 13 - из фракции ОПЗЖ. По сравнению с сентябрем, количество депутатов, которые почти не голосуют, уменьшилось - с 17 до 13.