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19.06.2019, 11:01

Названо имя следующего посла ЕС в Украине - ЕП

Названо имя следующего посла ЕС в Украине - ЕП - Фото
Матти Маасикас (фото - Совета ЕС)

По данным украинского издания, о назначении нового посла ЕС дипломатам стало известно в начале июня

Эстонский дипломат Матти Маасикас осенью заменит Хюга Мингарелли в должности посла ЕС в Украине. Об этом говорится в статье Европравды "Эстонец, историк, марафонец: знакомьтесь, новый посол Евросоюза в Украине".

"Стоит отметить, эта замена – плановая. Ни с украинскими, ни европейскими выборами она никак не связана", - отмечается в материале.

Информацию о том, что решение о будущем новом руководителе дипмиссии ЕС окончательное, изданию подтвердили несколько источников. "Его кандидатура одобрена как на уровне ЕС, так и в Киеве", - говорится в статье.

Маасикас родился в 1967 году в Таллинне. По первому образованию историк, владеет не только пятью языками ЕС (английским, французским, немецким, финским, эстонским), но также свободно говорит по-русски. Маасикас в прошлом работал в умеренно националистической партии и выступал за жесткий подход ЕС в отношении РФ.

В августе истекает три года каденции Мингарелли, в 2019 году ему исполняется 65 лет. 

16 мая 2019 года Мингарелли заявил, что 8 млрд евро помощи, которые были выделены ЕС, не использованы Украиной.

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Теги: Украина, замена, Хьюг Мингарелли, посол ЕС, Матти Маасикас
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