Кучма: Украина – не Россия. И никогда ей не станет. Будьте вы прокляты
Второй президент в 1994–2005 годах Леонид Кучма записал обращение к согражданам, которые сражаются с напавшей на Украину армией путинской России за родину, свои семьи и себя. Короткая часть обращения адресована также Российской Федерации.
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Ниже приводим текст второго президента без сокращений.
"Украинцы! Родные мои!
Мы всех возрастов и пола, мы разной крови и веры, и всем нам сегодня одно имя – Украинцы. И я горд быть с вами одного имени.
За всю свою долгую жизнь я никогда не чувствовал столько гордости, боли и гнева, как за эти дни. Хотя иногда кажется, что и наша земля, и наши сердца пылают в огне уже не 15-й день, а целую вечность.
Что целую вечность россияне бомбят Харьков и Чернигов, Сумы и Киев, Житомир и Николаев.
Что целую вечность по приказу путина убивают украинских детей и рожениц.
Что целую вечность продолжается зверская осада Мариуполя.
Что целую вечность жители Ирпеня, Бучи, Ворзеля прячутся в подвалах от обстрелов русских нацистов.
Что целую вечность весь мир видит сверхчеловеческое мужество наших воинов, самоотверженность наших волонтеров, устойчивость и сплоченность мирных граждан.
Несокрушимость и готовность к самопожертвованию всегда живут в наших сердцах. Просто это как извержение вулкана: трудно разбудить, но сдержать уже невозможно. Никто и никогда не удержит наших людей, когда они поднялись за родную страну.
За наше будущее. За нашу свободу.
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Я остаюсь дома в Украине, потому что все мы на родной земле, другой нет.
И защищать ее мы будем до самой победы все вместе. Без разделения на партийные колонны, без личных интересов и старых распрей. Объединившись вокруг Флага, Армии, Президента.
Украина – не россия. И никогда не станет россией. Не дождутся.
Мы уже побеждаем. И это не остановить.
А в адрес России скажу только, что присоединяюсь к словам моих соотечественников которые в один голос говорят: будьте вы прокляты.
Слава Украине!
Слава Украинцам!"
- За неделю до вторжения РФ в Украину три президента Украины пристыдили подписантов Будапештского меморандума: текст обращения.
- Тогда еще Кучма считал, что Путин не выстрелит себе в ногу, признав своих террористов на Донбассе "республиками".
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