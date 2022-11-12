Кулеба – Блинкену: Слезы радости херсонцев — это также слезы благодарности США и их народу

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Камбодже сказал, что слезы радости, с которыми жители Херсонской области встречали украинских воинов, – это также слезы благодарности Соединенным Штатам, которые помогли Украине заставить отступить российских оккупантов. Об этом сообщает пресс-служба Госдепартамента США.

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Кулеба и Блинкен встретились в кулуарах саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в Камбодже.

Госсекретарь отметил "выдающееся мужество украинских вооруженных сил и украинского народа" во время освобождения Херсонской области. Также он заверил Украину в решимости США поддерживать ее в защите критически важной инфраструктуры "и, конечно же, в ее замене и ремонте, если она повреждена".

"Спасибо. Что ж, я ценю, что вы начали свое выступление со ссылки на Херсон. И я хочу, чтобы народ Америки и администрация Байдена знали, что когда жители Херсонской области и города Херсон со слезами радости встречали украинских солдат, это также слезы благодарности американскому народу и всем тем, кто в США помог нам заставить Россию отступить. И мы всегда будем благодарны за все, что президент Байден и народ Америки, независимо от их политических предпочтений, сделали для того, чтобы это произошло", – сказал Кулеба.

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Вадим Ребрина

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