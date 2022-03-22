Кулеба: Johnson & Johnson продолжает получать кровавый доход в России

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба раскритиковал в Twitter компанию Johnson & Johnson, которая продолжает работать в России и платить налоги в ее казну, несмотря на вторжение РФ в Украину.

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

"Отказываясь уйти из России, Johnson & Johnson выбирает получать кровавую прибыль. Их налоги позволяют российской военной машине убивать невинных украинских мужчин, женщин, детей и стариков", – написал он.

Кулеба заявил, что Johnson & Johnson должна изменить свою позицию.

"Поступите правильно. Выбирайте человечность, а не военные преступления", – подытожил глава МИД.

Кулеба также опубликовал картинку, на которой Johnson & Johnson названо спонсором войны российского диктатора Владимира Путина.

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.