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Кулеба: Johnson & Johnson продолжает получать кровавый доход в России

Цей матеріал також доступний українською
22.03.2022, 02:56
Кулеба: Johnson & Johnson продолжает получать кровавый доход в России - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: пресс-служба МИД)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба раскритиковал в Twitter компанию Johnson & Johnson, которая продолжает работать в России и платить налоги в ее казну, несмотря на вторжение РФ в Украину.

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"Отказываясь уйти из России, Johnson & Johnson выбирает получать кровавую прибыль. Их налоги позволяют российской военной машине убивать невинных украинских мужчин, женщин, детей и стариков", – написал он.

Кулеба заявил, что Johnson & Johnson должна изменить свою позицию.

"Поступите правильно. Выбирайте человечность, а не военные преступления", – подытожил глава МИД.

Кулеба также опубликовал картинку, на которой Johnson & Johnson названо спонсором войны российского диктатора Владимира Путина.

Кулеба: Johnson & Johnson продолжает получать кровавый доход в России

Марк Сировой
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дмитрий кулеба johnson & johnson война бизнес
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