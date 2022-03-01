Кулеба: Китай готов прилагать усилия для прекращения войны дипломатическим путем
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с министром иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И.
По словам Кулебы, Китай готов прилагать усилия для прекращения войны дипломатическим путем.
Об этом сообщают на официальной странице МИД в Facebook.
Украинский министр попросил использовать уровень отношений между Пекином и Москвой, чтобы заставить Россию прекратить вооруженную агрессию против украинцев.
Китайский министр подтвердил поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и заверил в готовности Китая прилагать все усилия для прекращения войны дипломатическим путем.
Дмитрий Кулеба отметил дистанцирование Китая от решения Путина привести силы сдерживания российской армии в особый режим боевого дежурства.
Также министры обсудили вопросы безопасности китайского общества в Украине.
Лучшая гарантия безопасности китайских граждан, а также других иностранных граждан в Украине – давление их правительств на Россию об остановке вооруженной агрессии, подчеркнул Кулеба.
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