Кулеба: Китай готов прилагать усилия для прекращения войны дипломатическим путем

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с министром иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И.

По словам Кулебы, Китай готов прилагать усилия для прекращения войны дипломатическим путем.

Об этом сообщают на официальной странице МИД в Facebook.

Украинский министр попросил использовать уровень отношений между Пекином и Москвой, чтобы заставить Россию прекратить вооруженную агрессию против украинцев.

Китайский министр подтвердил поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и заверил в готовности Китая прилагать все усилия для прекращения войны дипломатическим путем.



Дмитрий Кулеба отметил дистанцирование Китая от решения Путина привести силы сдерживания российской армии в особый режим боевого дежурства.

Также министры обсудили вопросы безопасности китайского общества в Украине.

Лучшая гарантия безопасности китайских граждан, а также других иностранных граждан в Украине – давление их правительств на Россию об остановке вооруженной агрессии, подчеркнул Кулеба.

Альона Низовець

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