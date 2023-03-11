Кулеба назвал лицемерием, что на "Оскаре" будет фильм о войне, но слушать о войне не хотят

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал лицемерием решение не дать выступить президенту Владимиру Зеленскому на 95-й церемонии вручения премии "Оскар", где одним из главных претендентов на победу будет фильм о войне. Об этом Кулеба сказал в интервью немецкому изданию Bild.

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9 марта издание Variety сообщило, что второй год подряд Американская киноакадемия отказывается показывать обращение Зеленского во время вручении премии.

"Я думаю, что если "На западном фронте без перемен" получит "Оскар" за лучший иностранный фильм, а в это время президенту Зеленскому, который воюет, руководит страной, которая ведет крупнейшую войну в Европе со времен Второй мировой, не дадут выступить на "Оскаре", это будет лучшим примером лицемерия топ-менеджеров и продюсеров киноиндустрии", – заявил Кулеба.

Министр считает, что "слова "смешно" недостаточно, чтобы описать это лицемерие".

"Я не сомневаюсь в качестве фильма. Я просто говорю, ребята, когда вы собираетесь наградить фильм о войне и не понимаете, что когда вы пьете шампанское, одеты в красивые платья и бриллианты, кто-то другой не хочет слушать настоящую военную историю, происходящую здесь и сейчас, – значит, с вами что-то не так", – заявил Кулеба.

Документальный фильм "Дом из осколков" совместного производства Дании, Украины, Швеции и Финляндии номинировали на "Оскар-2023". Категория – "Лучший документальный фильм".

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Оксана Житнюк

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