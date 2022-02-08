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"Не новость". Кулеба не видит угрозы для Украины в сближении России и Китая

Цей матеріал також доступний українською
08.02.2022, 10:18
Дмитрий Кулеба (Фото: Mads Claus Rasmussen/ЕРА)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба не считает, что сближение России и Китая может быть угрозой для Украины, так как у КНР есть свои интересы в Киеве. Об этом он сказал в эфире программы Свобода слова на ICTV.

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Комментируя совместную декларацию КНР и РФ, в которой Москва поддержала претензии Китая на Тайвань, а Пекин поддержал президента РФ Владимира Путина в его требованиях о расширении НАТО на восток, Кулеба сказал, что часть документа об Альянсе была, вероятнее всего, инициирована именно РФ, и это было сделано просто ради повышения градуса давления.

Журналист спросил министра, означает ли создание такого геополитического союза, что угроза наступления на Украину увеличилась. Кулеба ответил, что сближение Китая с РФ – не новость, и это произошло задолго до подписания декларации. Он призвал не забывать, что у Китая есть свои торговые интересы в Украине.

"Мы не видим сейчас оснований считать, что Китай будет каким-то образом способствовать российской агрессии против Украины", – сказал глава МИД.

Он считает, что подписание документа было дипломатическим жестом, который Россия разыграла в своих интересах. У Украины же есть свой уровень диалога с Китаем, отметил министр.

"Прекрасно осознаем все риски, но при этом понимаем и большую игру, которую ведет РФ", – добавил он.

  • 4 февраля 2022 года накануне церемонии открытия зимней Олимпиады в Пекине лидеры Китая и РФ подписали совместное заявление "о международных отношениях, вступающих в новую эпоху". Краткий разбор документа можно почитать здесь.
  • Также РФ и Китай заключили газовый контракт.
Оксана Житнюк
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