Кулеба отозвал из посольства в Польше двух дипломатов: их подозревают в контрабанде

Двух сотрудников посольства Украины в Польше задержали вчера на границе при попытке вывоза контрабанды, они отозваны из заграничной командировки. Об этом сегодня в Facebook сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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По словам Кулебы, сотрудники дипведомства пытались вывезти на служебном автомобиле из Украины в Польшу большое количество валюты, золота и контрабандных сигарет.

"За мою каденцию на должности министра мы не будем замалчивать такие позорные случаи и, тем более, покрывать их фигурантов", – заявил Кулеба.

Оба сотрудника немедленно отозваны из долгосрочной заграничной командировки, их работа в посольстве завершена. Против обоих начато дисциплинарное расследование, по результатам будет принято соответствующее решение.

Кулеба пообещал, что МИД будет полностью взаимодействовать с правоохранителями, от которых ожидает быстрого и непредвзятого расследования.

В сентябре 2016 года за причастность к скандалу с контрабандой сигарет была уволена из МИД первый секретарь посольства в Словакии.

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Денис Юдин

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