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Кулеба отправляется в первое в истории украинской дипломатии турне по странам Африки

Цей матеріал також доступний українською
02.10.2022, 22:28
Кулеба отправляется в первое в истории украинской дипломатии турне по странам Африки - Фото
Дмитрий Кулеба (фото - ЕРА)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отправляется в турне по странам Африки. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

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В Кабмине подчеркнули, что это будет первое в истории украинской дипломатии турне главы МИД Украины по странам Африки, оно пройдет с 3 по 12 октября.

Кулеба начнет турне с визита в Сенегал.

"Турне является важным элементом Африканской стратегии, разработанной в МИД по поручению президента Украины Владимира Зеленского и ставшей "дорожной картой" развития отношений нашего государства с регионом", – сообщает Кабмин.

Ключевой темой переговоров станет консолидация политической поддержки Украины со стороны стран глобального юга на фоне российской агрессии, в частности, последней попытки аннексии украинских территорий. 

Также будет обсуждаться тема укрепления роли Украины как гаранта мировой продовольственной безопасности, углубление взаимодействия в области образования, продвижение украинских IT-продуктов, создание новых возможностей для украинского экспорта с использованием возможностей системы Nazovni.

"Турне министра также станет подготовкой к проведению масштабной конференции Украина – Африка", – добавили в Кабмине.

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Оксана Житнюк
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МИД африка дмитрий кулеба
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