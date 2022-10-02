Кулеба отправляется в первое в истории украинской дипломатии турне по странам Африки

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отправляется в турне по странам Африки. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

В Кабмине подчеркнули, что это будет первое в истории украинской дипломатии турне главы МИД Украины по странам Африки, оно пройдет с 3 по 12 октября.

Кулеба начнет турне с визита в Сенегал.

"Турне является важным элементом Африканской стратегии, разработанной в МИД по поручению президента Украины Владимира Зеленского и ставшей "дорожной картой" развития отношений нашего государства с регионом", – сообщает Кабмин.

Ключевой темой переговоров станет консолидация политической поддержки Украины со стороны стран глобального юга на фоне российской агрессии, в частности, последней попытки аннексии украинских территорий.

Также будет обсуждаться тема укрепления роли Украины как гаранта мировой продовольственной безопасности, углубление взаимодействия в области образования, продвижение украинских IT-продуктов, создание новых возможностей для украинского экспорта с использованием возможностей системы Nazovni.

"Турне министра также станет подготовкой к проведению масштабной конференции Украина – Африка", – добавили в Кабмине.

Читайте также: Украина бесплатно предоставит двум странам Африки 50 000 тонн пшеницы

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.