Кулеба отреагировал на скандал в Германии, где уволили украинца, выступившего против войны

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на скандал вокруг одессита Игоря Голода в немецком Баден-Бадене. Украинца уволили из ресторана после его видеообращения, в котором он выступил против войны.

"Игоря Голода, работавшего в ресторане Rizzi, уволили за его видеообращение к россиянам из-за войны России против Украины. По имеющейся информации, руководству ресторана, ориентированного на русскоязычное население Баден-Бадена, не понравилась правда о тысячах погибших мирных украинских граждан, более сотни убитых детей, десятки разрушенных городов в результате агрессии российских войск.

Мой сигнал всем путинферштеерам – сторонникам Путина в Германии и других странах: вы такие же, как пилоты российских самолетов, убивающие украинских мирных граждан.

При вашем молчаливом согласии или открытой поддержке уже 27 дней подряд украинские дети прячутся в подвалах от российских бомб. Погибли уже 117 и ранены 155 детей. Взрослые не могут похоронить своих близких из-за обстрелов артиллерии.

Вы тоже несете ответственность за военные преступления российской армии в Мариуполе, Харькове, Сумах, Волновахе, Херсоне и других уголках Украины.

Rizzi, вы в Баден-Бадене переживаете за свою репутацию в глазах русскоговорящих клиентов. А должны понять, что именно сейчас вашей репутации настал конец. И даже самые эффективные немецкие моющие средства не смоют с ваших рук и из вашего ресторана кровь невинно убитых.

Что касается господина Голода, то МИД Украины уже обеспечивает нашего гражданина необходимой консульской помощью. Мы предоставили правовую консультацию, на связи с адвокатом и мэрией города, чтобы защитить законные интересы украинского работника. И мы не отступим, пока он будет нуждаться в нашей помощи.

Украинское государство не позволит никому обижать своих граждан. Ни в Украине, ни за границей. Мы в МИДе будем жестко реагировать на случаи неуважения. И не только мы, но, я убежден, и каждый гражданин, который сейчас сделает то, что в его силах, справедливости ради", – написал Кулеба.

Дмитрий Смирнов

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