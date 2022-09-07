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Кулеба поговорил с новым главой МИД Британии: У нас одна цель – победа Украины

Цей матеріал також доступний українською
07.09.2022, 18:41
Кулеба поговорил с новым главой МИД Британии: У нас одна цель – победа Украины - Фото
Дмитрий Кулеба (фото - ЕРА)

Киев и Лондон разделяют одну цель – победу Украины в войне с Россией. Об этом написал в Twitter министр иностранных дел Дмитрий Кулеба после первого разговора с новым главой МИД Британии Джеймсом Клеверли.

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"Мы разделяем единственную цель: Украина должна победить. Будем активно работать вместе над убеждением в этом мира – особенно тех, кто еще сомневается", – сообщил он.

Это был первый международный разговор для Клеверли на новой должности. И этот факт говорит сам за себя, добавил Кулеба.

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Марко Сировой
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