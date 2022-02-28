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Кулеба – россиянам: Никакого результата, кроме тысяч гробов и обнищания, для вас не будет

Цей матеріал також доступний українською
28.02.2022, 16:34
Кулеба – россиянам: Никакого результата, кроме тысяч гробов и обнищания, для вас не будет - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: Mads Claus Rasmussen/ЕРА)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обратился к россиянам и объяснил последствия нападения на Украину. Глава МИД уверяет: если жители РФ не остановят агрессора Путина, их не ждет ничего, кроме тысяч гробов и обнищания.

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"Шок мирового сообщества сменился гневом и действиями. Вы уже могли обратить внимание на их результаты на табло в обменниках в своих городах. "Внешние условия для российской экономики кардинально изменились". Это цитата. Так сегодня заявил Центробанк России. Конечно изменились, только это очень мягко говоря", – сказал Кулеба.

Министр отметил, что на самом же деле рубль провалился в пропасть, как и вся российская экономика. По его словам, "дно еще не достигнуто, но полет уже начался".

Кулеба также подчеркнул, что это не краткосрочный эффект, как сейчас им говорят на телевидении. Глава МИД уверяет: падения и стагнация будут долгими, болезненными и не стабилизируются, и россияне уже не вернутся к уровню жизни, который у них был до 24 февраля 2022-го, когда РФ напала на Украину.

"Будет обнищание, задержки, уменьшение зарплат и выплат, сокращение рабочих мест, сворачивание инвестиций строительства", – сказал Кулеба.

Введенные Западом санкции, подчеркнул министр, ощутит на себе каждый гражданин РФ: это потери доступа к современным технологиям, обесценивание сбережений, безработица, гиперинфляция, дефицит, очереди.

Глава МИД напомнил, что мир уже ввел санкции против суверенного долга РФ, российских банков, закрыл доступ к рынкам капитала, ввел санкции против крупнейших госкомпаний и запретил поставку технологий. Также многие страны остановили выдачу виз, вся Европа и Северная Америка закрыли небо для российских самолетов.

Кулеба предупредил россиян, что их ждет подорожание авто и всей техники, они не смогут пользоваться кредитными картами, купить что-то на eBay, Amazon, не смогут выехать в Европу и Америку.

"Украина не собирается сдаваться. Сегодня по всей нашей стране стоят очереди в военкоматы, а по всей вашей стране – очереди в банкоматы", – сказал Кулеба.

Оксана Житнюк
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