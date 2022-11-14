Кулеба сформулировал десять шагов к настоящему миру в Украине
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время заседания Совета министров иностранных дел ЕС в понедельник, 14 ноября, сформулировал десять шагов к настоящему миру в Украине. Речь министра опубликована на сайте МИД.
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"Это десять шагов, гарантирующих, что и Украина, и ЕС выстоят в эту военную зиму", – заявил он коллегам-министрам.
Список Кулебы таков:
→ Сохранение и ужесточение санкций против России
→ Поддержка Украины оружием
→ Поддержка Украины деньгами
→ Гуманитарная поддержка Украины
→ Сохранение Черноморской зерновой инициативы
→ Признание Голодомора геноцидом украинского народа
→ Начало переговоров о вступлении Украины в ЕС
→ Создание специального трибунала по преступлению агрессии против Украины
→ Международная изоляция России
→ Игнорирование российских ультиматумов
Последние два пункта министр считает самыми важными.
Кулеба подчеркнул, что позиция Украины относительно окончания войны неизменна: Россия должна вывести войска с территории Украины в пределах международно признанных границ.
"Те, кто думает, что этого не будет, потому что этого не может быть, и так далее – просто вспомните Херсон. Все возможно. Но мы должны оставаться принципиальными. Это новый момент "1938 года" для Европы, и, конечно, нынче не время искать "Мир для нашего времени". В этот раз нам нужен настоящий мир. Иначе наши имена будут занесены в учебники истории как имена умиротворителей, которые не смогли предотвратить катастрофу. Никто из нас – ни вы, ни я – в этом не заинтересованы", – заявил он.
Кулеба поблагодарил европейских министров за поддержку Украины и призвал сохранять единство и принципиальность.
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