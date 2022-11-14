Кулеба сформулировал десять шагов к настоящему миру в Украине

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время заседания Совета министров иностранных дел ЕС в понедельник, 14 ноября, сформулировал десять шагов к настоящему миру в Украине. Речь министра опубликована на сайте МИД.

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"Это десять шагов, гарантирующих, что и Украина, и ЕС выстоят в эту военную зиму", – заявил он коллегам-министрам.

Список Кулебы таков:

→ Сохранение и ужесточение санкций против России

→ Поддержка Украины оружием

→ Поддержка Украины деньгами

→ Гуманитарная поддержка Украины

→ Сохранение Черноморской зерновой инициативы

→ Признание Голодомора геноцидом украинского народа

→ Начало переговоров о вступлении Украины в ЕС

→ Создание специального трибунала по преступлению агрессии против Украины

→ Международная изоляция России

→ Игнорирование российских ультиматумов

Последние два пункта министр считает самыми важными.

Кулеба подчеркнул, что позиция Украины относительно окончания войны неизменна: Россия должна вывести войска с территории Украины в пределах международно признанных границ.

"Те, кто думает, что этого не будет, потому что этого не может быть, и так далее – просто вспомните Херсон. Все возможно. Но мы должны оставаться принципиальными. Это новый момент "1938 года" для Европы, и, конечно, нынче не время искать "Мир для нашего времени". В этот раз нам нужен настоящий мир. Иначе наши имена будут занесены в учебники истории как имена умиротворителей, которые не смогли предотвратить катастрофу. Никто из нас – ни вы, ни я – в этом не заинтересованы", – заявил он.

Кулеба поблагодарил европейских министров за поддержку Украины и призвал сохранять единство и принципиальность.

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Андрій Водяний

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