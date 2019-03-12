Купил билет на 1 апреля: Саакашвили намерен вернуться в Украину

Михаил Саакашвили (фото - Getty Images)

Бывший глава Одесской облгосадминистрации, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что в ближайшее время планирует вернуться в Украину. Об этом он сказал во время интервью журналисту Дмитрию Гордону, которое было записано в ночь с 5 на 6 марта.

"У меня есть электронный билет на 1 апреля этого года. Из Варшавы я лечу в Киев, в 14.05 я планирую приземлиться в Борисполе. Этот билет я взял, потому что уверен: Порошенко не пройдет во второй тур, и я более чем уверен, что после этого ни один пограничник не выполнит приказ Порошенко не пускать меня в Украину", - сказал Саакашвили.

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1 апреля - следующий день после первого тура президентских выборов, которые состоятся 31 марта.

В пограничной службе уже заявили, что пропускать Саакашвили в Украину не собираются - ни сейчас, ни на 1 апреля.

"Данное лицо не является гражданином Украины и нет оснований для его въезда в Украину до 2021 года", - сказал представитель Госпогранслужбы Олег Слободян, передает ВВС News Украина.

14 февраля сообщалось, что Саакашвили дал интервью, в котором рассказал о своих планах вернуться в Украину и Грузию, где его лишили гражданства; и о надеждах, что президент Петр Порошенко не будет переизбран.

В 2018 году Саакашвили выдворили из Украины и запретили въезд до 2021 года. Сейчас экс-президент Грузии живет в Нидерландах, где, по его словам, он получил право на проживание и работу.