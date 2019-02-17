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17.02.2019, 13:59

Курченко вызвали на допрос в Генпрокуратуру - повестка

Курченко вызвали на допрос в Генпрокуратуру - повестка - Фото
курченко

Генпрокуратура намерена допросить Сергея Курченко в качестве подозреваемого

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Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) вызвала на допрос олигарха из окружения экс-президента Виктора Януковича беглого Сергея Курченко. Соответствующая повестка обнародована на сайте ведомства.

Курченко ждут в Киеве, в помещении ГПУ, 22 февраля в 14:00. Его намерены допросить в качестве подозреваемого в уголовном производстве №42016000000003393 от 16.11.2016.

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Его подозревают в незаконной деятельности (10 эпизодов), сумма хищений по которым оценивается примерно в 18 млрд гривен, а убытки - свыше 14 млрд гривен.

Действия Курченко квалифицированы по таким статьям Уголовного кодекса:

  • ч.1 ст.255 (создание преступной организации);
  • ч.4 ст.28, ч.5 ст.191 (хищение);
  • ч.2 ст.15, ч.4 ст.28, ч.5 ст.191 (покушение на хищение);
  • ч.4 ст.28, ч.3 ст.209 (отмывание доходов);
  • ч.4 ст.28, ч.2 ст.205 (фиктивное предпринимательство);
  • ч.4 ст.28, ч.1 ст.366 (служебный подлог);
  • ч.4 ст.28, ч.3 ст.212 (уклонение от уплаты налогов);
  • ч.4 ст.28, ч.3 ст.358 (подделка документов, печатей).

Санкция самой тяжкой из инкриминированных ему статей предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет.

В мае 2018 года Курченко впервые попал в список лиц, против которых Украина ввела санкции. С февраля 2014 в бегах и объявлен в розыск. В октябре того же года по ходатайству ГПУ Швейцария арестовала $2 млн на счетах, связанных с Курченко. 

4 февраля 2019 года Фонд гарантирования вкладов (ФГВФЛ) выставил на продажу в системе ProZorro.Продажи большой пул активов Брокбизнесбанка балансовой стоимостью 23,64 млрд грн. Стартовая цена составит 1,28 млрд грн.

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Теги: генпрокуратура, Сергея Курченко, допрос, гпу, уголовное дело, махинации, повестка, олигарх
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