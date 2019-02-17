Курченко вызвали на допрос в Генпрокуратуру - повестка

Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) вызвала на допрос олигарха из окружения экс-президента Виктора Януковича беглого Сергея Курченко. Соответствующая повестка обнародована на сайте ведомства.
Курченко ждут в Киеве, в помещении ГПУ, 22 февраля в 14:00. Его намерены допросить в качестве подозреваемого в уголовном производстве №42016000000003393 от 16.11.2016.
Его подозревают в незаконной деятельности (10 эпизодов), сумма хищений по которым оценивается примерно в 18 млрд гривен, а убытки - свыше 14 млрд гривен.
Действия Курченко квалифицированы по таким статьям Уголовного кодекса:
Санкция самой тяжкой из инкриминированных ему статей предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет.
В мае 2018 года Курченко впервые попал в список лиц, против которых Украина ввела санкции. С февраля 2014 в бегах и объявлен в розыск. В октябре того же года по ходатайству ГПУ Швейцария арестовала $2 млн на счетах, связанных с Курченко.
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