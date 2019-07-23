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Курьез. Непроходной двойник не пустил в Раду реального кандидата

Курьез. Непроходной двойник не пустил в Раду реального кандидата - Фото
Фото: Facebook / Юрий Фурман
23.07.2019, 11:55

Если бы голоса, которые получил Андрей Фурман, достались Юрию Фурману, последний победил бы на округе в Северодонецке. Но он проиграл "слуге народа".

После завершения подсчета протоколов на 106-м мажоритарном округе в Луганской области выяснилось, что там, возможно, сработала технология использования "двойников": они оттягивают на себя голоса невнимательных избирателей и тем самым снижают шансы определенного кандидата-мишени.

На этом округе победил кандидат от партии Слуга народа - Алексей Кузнецов из Северодонецка. За него проголосовали 21,49% избирателей.

На втором месте оказался самовыдвиженец Юрий Фурман с результатом 19,37%. Местом его проживания указана временно оккупированная Кадиевка. "Двойник" этого кандидата, директор Северодонецкой КДЮСШ №2 и самовыдвиженец Андрей Фурман, получил 3,44% голосов.

Таким образом, если сложить голоса однофамильцев, победу в округе мог бы получить Юрий Фурман. В 2015 году он баллотировался в мэры Северодонецка под лозунгом "Наш проект, наш мужик, наш мэр".

По состоянию на 11:00 утра 23 июля ЦИК обработала 93,3% протоколов: ведет Слуга народа – 43,14%, затем идут Оппозиционная платформа/За життя - 13,05%, Батькивщина - 8,18%, Евросолидарность - 8,13% и Голос - 5,85%. ЦИК должен объявить финальные результаты не позднее 5 августа.

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выборы луганская область двойник Алексей Кузнецов Юрий Фурман Андрей Фурман
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