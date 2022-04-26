"Курировал Громов". Вице-президент Газпромбанка рассказал, как Газпром уничтожал Украину

Россия ведет войну с Украиной больше 20 лет, газовые войны – это ее часть. Информационной составляющей руководил Алексей Громов, первый замглавы администрации президента РФ. Об этом в интервью LIGA.net сообщил сбежавший из России вице-президент крупнейшего Газпромбанка, бывший топ-менеджер Газпрома Игорь Волобуев.

"Стояла задача привязать к себе Украину, посадить на газовую иглу, как Беларусь. Это была часть войны", – сказал он, добавив, что сам участвовал в газовых войнах.

Первая газовая война, напомнил Волобуев, была на рубеже 2005–2006 годов, вторая – в 2008–2009. "Украину как надежного поставщика газа дискредитировали в глазах европейских потребителей. Газпром для этого сделал очень много", – отметил он.

Это позволило Кремлю заявить Европе, что нужно строить обходные пути: Северный поток, Турецкий поток, Северный поток-2, чтобы лишить Украину статуса транзитного государства.

"Во многом, видите, им это удалось. Они сократили транзит газа до смешных 41 млрд кубов. Деньги, которые Украина получает за транзит газа, сейчас уже вообще не критичны – там максимум $3 млрд в год", – отметил он.

Волобуев в этот период возглавлял информационный департамент Газпрома.

"У нас как у пиарщиков, которые участвовали тогда в этой войне, задача стояла – показать, что украинская ГТС аварийная, трубы гнилые, что реконструировать систему слишком дорого и проще от нее отказаться", – говорит он.

По его словам, в дискредитацию Украины в Европе Газпром вложил миллионы долларов. Были наняты специальные агентства, которые репутационно выглядели нормально, но при этом отрабатывали определенные темы, выгодные Кремлю.

Информационной войной в период самого масштабного газового кризиса в 2009 году руководил Алексей Громов: "Главный теневой кардинал, который управляет информационной политикой в РФ и информполитикой Газпрома в частности".

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк утверждает, что Громов стоит за российской медиа-стратегией нагнетания ненависти и уничтожения Украины.

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