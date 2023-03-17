Курорт с озером во Львовской области за 454 млн грн вернули государству – прокуратура
Столичная прокуратура в судебном порядке вернула государству курортные земли с озером во Львовской области стоимостью 454 млн грн. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.
Как отмечается, Киевская прокуратура через суд восстановила право государства на земельный участок во Львовской области стоимостью 454 млн грн, часть которого – земли водного фонда.
Правоохранители установили, что в 2019 году, на основании распоряжения Львовской обладминистрации, общество приобрело земельный участок площадью 15 га в курортной зоне Львовской области. В состав этого участка входит озеро площадью более 9 га.
Подчеркивается, что согласно водному и земельному законодательству, вода является исключительной собственностью украинского народа. Земли водного фонда не могут передаваться в частную собственность, за исключением замкнутых природных водоемов площадью до 3 га.
Львовская областная прокуратура обратилась в суд с иском о признании недействительными распоряжения и договора купли-продажи земельного участка. Дело неоднократно рассматривалось судами. В 2021 году суды двух инстанций отказали в удовлетворении иска.
По результатам обжалования Киевской городской прокуратурой незаконных судебных решений Верховный Суд согласился с доводами прокурора, отменил судебные решения и направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.
Хозяйственный суд Киева согласился с правовой позицией прокурора Киевской городской прокуратуры и своим решением полностью удовлетворил иск, восстановив право собственности государства на земли водного фонда.
- 3 марта сообщалось, что экс-главу ГПСУ будут судить по подозрению в коррупции и махинациях с недвижимостью во Львове.
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