Курорт с озером во Львовской области за 454 млн грн вернули государству – прокуратура

Столичная прокуратура в судебном порядке вернула государству курортные земли с озером во Львовской области стоимостью 454 млн грн. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

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Как отмечается, Киевская прокуратура через суд восстановила право государства на земельный участок во Львовской области стоимостью 454 млн грн, часть которого – земли водного фонда.

Правоохранители установили, что в 2019 году, на основании распоряжения Львовской обладминистрации, общество приобрело земельный участок площадью 15 га в курортной зоне Львовской области. В состав этого участка входит озеро площадью более 9 га.

Подчеркивается, что согласно водному и земельному законодательству, вода является исключительной собственностью украинского народа. Земли водного фонда не могут передаваться в частную собственность, за исключением замкнутых природных водоемов площадью до 3 га.

Львовская областная прокуратура обратилась в суд с иском о признании недействительными распоряжения и договора купли-продажи земельного участка. Дело неоднократно рассматривалось судами. В 2021 году суды двух инстанций отказали в удовлетворении иска.

По результатам обжалования Киевской городской прокуратурой незаконных судебных решений Верховный Суд согласился с доводами прокурора, отменил судебные решения и направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Хозяйственный суд Киева согласился с правовой позицией прокурора Киевской городской прокуратуры и своим решением полностью удовлетворил иск, восстановив право собственности государства на земли водного фонда.

3 марта сообщалось, что экс-главу ГПСУ будут судить по подозрению в коррупции и махинациях с недвижимостью во Львове.

Наталія Медведєва

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