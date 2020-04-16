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Квартиры для Нацгвардии. Антикорсуд отложил рассмотрение дела Микитася

Квартиры для Нацгвардии. Антикорсуд отложил рассмотрение дела Микитася - Фото
Максим Микитась (фото с личной страницы Facebook)
16.04.2020, 13:58

В суде решили перенести дату заседания, на котором будет рассматриваться вопрос об увеличении суммы залога

Сегодня, 16 апреля, апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда перенесла рассмотрение дела по бывшему народному депутату и экс-президенту корпорации Укрбуд Максиму Микитасю на 29 апреля. На этом заседании будет решаться вопрос об увеличении суммы залога, внесенного экс-нардепом, сообщил пресс-центр Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

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Рассмотрение дела отложено по ходатайству адвоката обвиняемого - стороне защиты якобы не хватило времени ознакомиться с материалами дела.

Экс-нардеп обвиняется в присвоении 82 млн государственных средств при обмене квартир для военных Нацгвардии. Ранее САП заявляла ходатайство о взыскании с Микитася 80 млн грн в качестве залога, теперь прокуратура решила увеличить эту сумму до 100 млн грн.

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Дарья Мостовая
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