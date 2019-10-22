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Квартиры Нацгвардии. Микитася арестовали и увеличили залог

Квартиры Нацгвардии. Микитася арестовали и увеличили залог - Фото
Судебное заседание (Фото: пресс-служба ВАКС)
22.10.2019, 22:50

Подозреваемый взят под стражу по решению Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда

Сегодня, 22 октября, бывшему депутату Верховной Рады Максиму Микитасю, подозреваемому в присвоении 82 млн гривень государственных средств при обмене квартир для военных Национальной гвардии изменили меру пресечения. Об этом сообщается в Facebook Высшего антикоррупционного суда.

Согласно решению коллегии судей Апелляционной палаты ВАКС подозреваемый взят под стражу в зале суда, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 14 ноября с правом внесения залога в размере 80 млн грн. В случае внесения залога подозреваемый обязан сдать паспорта для выезда за границу и носить электронное средство контроля.

Отмечается, что во время апелляционного пересмотра постановления следственного судьи ВАКС прокурор САП предоставил дополнительные материалы для обоснования подозрения и рисков в уголовном производстве по застройке земель Нацгвардии.

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