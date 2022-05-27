Квасьневский: Переговоры – только после смены политики РФ, с Путиным они вообще невозможны

Шанс добиться результата в переговорах с Россией появится только после кардинальной смены ее политики в отношении Украины, а этого не произойдет, пока Владимир Путин остается в Кремле. Об этом президент Польши в 1995-2005 годах Александр Квасьневский сказал в интервью НВ.

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Квасьневский сказал, что в его представлении "единственный шанс сесть с Россией за стол переговоров появится только после кардинальной смены политики России в отношении Украины", и что "с Путиным в качестве президента это вообще невозможно". Он полагает, что "путь к переговорам с Россией и пространство для таких переговоров" откроется только после смены лидера страны-агрессора.

"Россия абсолютно утратила доверие со стороны других возможных партнеров по переговорам, и на это есть все причины. Россия постоянно лжет, постоянно лжет ее президент, называя огромную войну "специальной военной операцией". До тех пор, пока Россию будет возглавлять Путин, до тех пор, пока эта страна будет продолжать агрессивную войну на территории Украины, никакие новые системы безопасности в мире не возникнут и не будут эффективными", – считает Квасьневский.

Политик также ответил на недавнее предложение Генри Киссинджера, что он не видит "ни одного президента Украины, который после стольких жертв среди мирных и военных, после стольких разрушений и такой оккупации готов будет сесть за стол переговоров с российским президентом и идти хоть на какие-нибудь компромиссы по поводу территорий".

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Сергей Бережной

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