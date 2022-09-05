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Латвия объявит об автокефалии своей церкви: президент требует разрыва отношений с РПЦ

Цей матеріал також доступний українською
05.09.2022, 14:56
Латвия объявит об автокефалии своей церкви: президент требует разрыва отношений с РПЦ - Фото
Фото: пресс-служба президента Латвии

Президент Латвии Эгилс Левитс подал в Сейм законопроект об изменении статуса Латвийской православной церкви, сообщается на сайте главы государства.

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Сейчас у Латвийской православной церкви статус самоуправляемой церкви в составе Московского патриархата. Левитс предлагает Сейму признать ее независимой и самостоятельной.

Президент Латвии заявил, что Латвийская церковь де-факто была признана автокефальной в 1921 году патриархом Московским Тихоном. Позже, когда Латвию оккупировал СССР, предыдущие решения РПЦ отменили, и Латвийская церковь вошла в РПЦ.

Президент отмечает, что встретил понимание и одобрение фракций Сейма. Православной церкви о продвижении подготовленного им законопроекта тоже сообщили.

"Могу засвидетельствовать, что Латвийская православная церковь и митрополит Александр могут рассчитывать на полную поддержку латвийского государства как признанная впоследствии законом автокефальная церковь", — пишет президент.

"Когда закон вступит в силу, любое влияние или власть патриарха Московского на нашу православную церковь будут отстранены. Отказ от каких-либо связей с патриархом Московским является важным вопросом для наших православных верующих, всего общества Латвии и национальной безопасности", — заявил Левитс.

Президент Латвии особо отмечает, что обсудил предложенный законопроект со всеми госучреждениями, Советом по нацбезопасности и комиссиями Сейма по нацбезопасности и по правам человека. Все ведомства признали, что медлить нельзя. Президент попросил парламент предоставить законопроекту статус срочного.

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Андрій Водяний
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