Лавров собрался переносить из Нью-Йорка штаб-квартиру ООН

Глава МИД страны-агрессора Сергей Лавров заявил, что "надо работать" над вопросом переноса штаб-квартиры ООН из США, сообщает Голос Америки.

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Во время выступления в МГИМО Лаврова спросили, не стоит ли перенести штаб-квартиру ООН из США в государство, которое "придерживается нейтралитета в международных отношениях". Лавров ответил, что "над этим надо работать".

10 марта Лавров сказал, что Россия не планирует ни на кого нападать и на Украину тоже "не нападала".

Сергей Бережной

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