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Легализация порнографии. Зеленский переадресовал петицию в Кабмин

Цей матеріал також доступний українською
04.09.2022, 14:48
Легализация порнографии. Зеленский переадресовал петицию в Кабмин - Фото
Владимир Зеленский. Скриншот из обращения. JPG

Президент Владимир Зеленский переадресовал в Кабинет министров электронную петицию о легализации порнографии и эротики на территории Украины. Она набрала необходимые 25 000 голосов для рассмотрения президентом в начале августа, а 2 сентября он ответил на нее.

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Зеленский заявил, что реализацию государственной политики в сфере защиты общественной морали и обращения продукции и зрелищных мер сексуального характера обеспечивает Кабинет министров, поэтому и рассматривать петицию должен он.

"Учитывая указанное, я обратился к премьер-министру Украины Д.Шмыгалю с просьбой поручить проработать, согласно компетенции, поднятый в электронной петиции вопрос и проинформировать о результатах рассмотрения автора обращения", — говорится в ответе президента.

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Андрій Водяний
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Владимир Зеленский петиция порнография
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