Легализация порнографии. Зеленский переадресовал петицию в Кабмин

Президент Владимир Зеленский переадресовал в Кабинет министров электронную петицию о легализации порнографии и эротики на территории Украины. Она набрала необходимые 25 000 голосов для рассмотрения президентом в начале августа, а 2 сентября он ответил на нее.

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Зеленский заявил, что реализацию государственной политики в сфере защиты общественной морали и обращения продукции и зрелищных мер сексуального характера обеспечивает Кабинет министров, поэтому и рассматривать петицию должен он.

"Учитывая указанное, я обратился к премьер-министру Украины Д.Шмыгалю с просьбой поручить проработать, согласно компетенции, поднятый в электронной петиции вопрос и проинформировать о результатах рассмотрения автора обращения", — говорится в ответе президента.

Ранее Зеленский также передал Денису Шмыгалю петицию по поводу легализации однополых браков, которую также поддержали более 25 000 граждан.

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Андрій Водяний

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