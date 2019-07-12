Лещенко рассказал о влиянии Коломойского на Зеленского

Сергей Лещенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Народный депутат Сергей Лещенко, который во время выборов был активным участником команды Владимира Зеленского, заявил, что олигарх Игорь Коломойский не получил того влияния на президента, которым "пугали во время президентских выборов". Об этом он сказал в интервью РБК-Украина.

"У Зеленского с Коломойским есть своя история отношений, протяженная во времени. Она не настолько однозначна, как это хочется трактовать оппонентам Зеленского. Из того, что мы видим на сегодняшний день, Коломойский не получил того влияния, которым пугали во время президентских выборов. С другой стороны, я не вижу проблемы в том, что Коломойский будет общаться с Зеленский просто как люди. Президент – всегда человек, у него есть круг общения, но главное, чтобы олигархов не пускали на кухню принятия государственных решений", - отметил Лещенко.

Отвечая на вопрос, в какой мере глава Офиса президента Андрей Богдан является провайдером интересов Коломойского, Лещенко сказал: "Если какое-то влияние есть, оно минимально. Богдан сам по себе амбициозный человек, он точно не хочет быть чьей-то марионеткой. Он не согласится быть инструментом в чужих руках".

Лещенко уточнил, что Зеленский доверяет Богдану.

"Но только Зеленский получил мандат доверия от людей, не Богдан, не Шефир, не Коломойский. И именно Зеленский будет отвечать за все", - подчеркнул он.

4 июля сообщалось, что Коломойский, вернувшийся в мае в Украину, сказал, что редко контактирует с Зеленским, а личной встречи после его инаугурации не было.

Читайте также: Принципы Коломойского: как изменились взгляды олигарха за 5 лет