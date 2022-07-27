Летала к Луне. Куртку астронавта Базза Олдрина продали за $2,8 млн: фото

Куртка, которую астронавт Базз Олдрин носил во время полета на Луну, была продана на аукционе в Нью-Йорке за $2,8 млн. Об этом сообщает BBC.

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Олдрин носил белую летную куртку с нашитыми флагом США и логотипом NASA во время полета на Луну в командном модуле Columbia Apollo-11.

Это одна из 69 личных вещей, которые 92-летний астронавт решил выставить на продажу.

Куртка была продана Sotheby's за $2,8 млн и стала самым ценным американским космическим артефактом, когда-либо проданным на аукционе.

Олдрин побывал на Луне в 1969 году.

Олдрин провел большую часть шестидневного полета в космосе в этой куртке, сняв ее только, когда переоделся в скафандр, чтобы ступить на лунную поверхность.

Проведя более 21 часа на Луне, Олдрин и Нил Армстронг затем вернулись на корабль и снова переоделись в свои летные куртки.

Эта белая куртка с тефлоновым покрытием, изготовленная из огнеупорного материала, известного как ткань Beta – на сегодня единственным предметом одежды космической миссии 1969 года, который продали.

Торги за нее длились почти 10 минут, прежде чем лот перешел к неизвестному участнику.

Среди других выставленных на продажу вещей – автоматический выключатель лунного модуля Eagle и фломастер.

Модуль сломался, когда Армстронг и Олдрин были на Луне. Тогда Армстронг использовал фломастер в качестве зажигателя двигателя, который вернул Eagle к орбитальному командному модулю Columbia.

В общей сложности предметы из личной коллекции астронавта были проданы за $8,2 млн, в том числе план полета в космос и обратно с экипажем, который был куплен за $819 000.

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Наталия Медведева

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