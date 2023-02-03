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Лидеры ЕС: Украина достаточно быстро продвигается по евроинтеграционному пути

Цей матеріал також доступний українською
03.02.2023, 17:42
Лидеры ЕС: Украина достаточно быстро продвигается по евроинтеграционному пути - Фото
Шарль Мишель, Владимир Зеленский и Урсула фон дер Ляйен (Фото: ОП)

В Киеве продолжается саммит Украина – ЕС, европейские лидеры выражают поддержку и отмечают быстрый прогресс украинского государства на евроинтеграционном пути. Об этом идет речь в репортаже, опубликованном Офисом президента.

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Как отмечается, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина завершает выполнение семи рекомендаций Европейской комиссии по получению статуса кандидата на вступление в ЕС.

Президент Европейского совета Шарль Мишель отметил, что главная цель этого саммита – отправить месседж украинскому государству и народу о единстве, а также о будущем Украины в ЕС.

Мишель подчеркнул, что Украина достаточно быстро продвигается по евроинтеграционному пути.

"Вы можете положиться на нас. Мы будем поддерживать ваши усилия. И Европейский совет здесь как раз для того, чтобы регулярно анализировать, что нужно сделать по пути к вступлению", – отметил президент Евросовета.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен положительно отметила прогресс, достигнутый Украиной в выполнении рекомендаций ЕК, и выразила надежду на дальнейшее быстрое движение вперед.

"Сегодня звуки воздушной тревоги напоминают нам о том, что вы противостоите брутальному агрессору. Но тот факт, что во время этой войны мы здесь все же собрались и обсуждаем будущее Украины, демонстрирует, что мы значительно сильнее этого агрессора. И так и будет", – заявила фон дер Ляйен.

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Наталія Медведєва
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Владимир Зеленский урсула фон дер ляйен саммит украина-ес евроинтеграция Шарль Мишель
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