Лидеры ЕС: Украина достаточно быстро продвигается по евроинтеграционному пути
В Киеве продолжается саммит Украина – ЕС, европейские лидеры выражают поддержку и отмечают быстрый прогресс украинского государства на евроинтеграционном пути. Об этом идет речь в репортаже, опубликованном Офисом президента.
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Как отмечается, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина завершает выполнение семи рекомендаций Европейской комиссии по получению статуса кандидата на вступление в ЕС.
Президент Европейского совета Шарль Мишель отметил, что главная цель этого саммита – отправить месседж украинскому государству и народу о единстве, а также о будущем Украины в ЕС.
Мишель подчеркнул, что Украина достаточно быстро продвигается по евроинтеграционному пути.
"Вы можете положиться на нас. Мы будем поддерживать ваши усилия. И Европейский совет здесь как раз для того, чтобы регулярно анализировать, что нужно сделать по пути к вступлению", – отметил президент Евросовета.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен положительно отметила прогресс, достигнутый Украиной в выполнении рекомендаций ЕК, и выразила надежду на дальнейшее быстрое движение вперед.
"Сегодня звуки воздушной тревоги напоминают нам о том, что вы противостоите брутальному агрессору. Но тот факт, что во время этой войны мы здесь все же собрались и обсуждаем будущее Украины, демонстрирует, что мы значительно сильнее этого агрессора. И так и будет", – заявила фон дер Ляйен.
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